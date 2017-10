Hoje às 10:31, atualizado às 10:32 Facebook

Um incêndio que deflagrou esta sexta-feira numa garagem coletiva em Gulpilhares, Vila Nova de Gaia, destruiu uma viatura e danificou mais quatro.

O fogo, que danificou também a instalação elétrica do edifício, localizado no Largo Lavouras, começou cerca das 04 horas, disse à Lusa fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto.

No local estiveram os Bombeiros Sapadores de Gaia, com 15 homens e seis viaturas.

Segundo a PSP, foi chamado ao local o piquete da Polícia Judiciária.