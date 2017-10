Incêndio numa fritadeira obriga a evacuar restaurante em Gaia

JN Hoje às 22:52 Facebook

Um restaurante na freguesia de Seixezelo, em Gaia, teve de ser evacuado durante a tarde deste sábado por causa de um incêndio que deflagrou na cozinha.

O fogo começou, cerca das 14 horas, numa fritadeira que estava a ser usada na cozinha do restaurante Meia Banana, na Estrada Nacional 1, em Seixezelo, Gaia.

O sobreaquecimento do óleo provocou o incêndio, que se propagou ao exaustor. As chamas foram prontamente combatidas por um funcionário do restaurante e quando os Sapadores de Gaia chegaram ao local, o fogo já estava extinto.

Segundo fonte dos Sapadores de Gaia, os clientes tiveram de ser evacuados por precaução. Um trabalhador teve de receber assistência médica por escoriações, mas não houve necessidade de o transportar ao hospital, referiu a mesma fonte.