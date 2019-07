Marisa Silva Hoje às 20:26 Facebook

Um jovem, com cerca de 30 anos, ficou em estado grave após cair do telhado de uma oficina com a altura de cinco metros, em Serzedo, Gaia.

De acordo com os bombeiros da Aguda, o alerta foi recebido por volta das 17 horas, tendo a vítima sido transportada para o Hospital Santos Silva, em Gaia.

No local, além dos bombeiros da Aguda, esteve a GNR.