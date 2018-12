Menino de Gaia "esquecido" há sete meses vai ser operado

Ana Correia Costa Hoje às 09:31 Facebook

Depois de um pingue-pongue de várias semanas entre unidades de saúde que recusaram uma cirurgia ao filho, Vânia Santos Silva saiu ontem do Hospital de S. João, no Porto, com renovada esperança: "O Rodrigo será internado no dia 19 e tem cirurgia marcada para dia 20, às 8.30 horas. O S. João vai fazer a cirurgia. Isto, se não houver greve dos enfermeiros".

A mãe do menino de Mafamude, Gaia, fez a revelação ao JN dividida entre a descrença e o alívio por finalmente ver mais próximo o fim do "inferno" e "desespero" em que vive nos últimos meses com o sofrimento do filho.

Rodrigo Santos Silva, além de uma síndrome rara, tem "muitas dores" provocadas por uma luxação da anca contraída em maio, na fisioterapia, e à qual já deveria ter sido operado.

"Fui recebida pelo diretor de ortopedia pediátrica, que me deu toda a informação, pediu desculpa por tudo o que aconteceu e explicou que a médica que viu o Rodrigo [em maio] não o colocou na plataforma informática como caso prioritário, mas como cirurgia normal. Daí ter dado a confusão que deu", contou Vânia Santos Silva ao JN, revelando que o médico "admitiu que o Rodrigo tem muitas dores e que tem de ser operado rapidamente".

"O erro inicial foi do S. João, que não encaminhou bem o processo no início e depois levantou esta polémica toda", disse a mãe de Rodrigo, referindo-se aos infrutíferos vales de cirurgia da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), organismo tutelado pelo Ministério da Saúde que gere as inscrições para cirurgias.

"Na primeira vez que reclamei para a ACSS, disseram que a cirurgia não estava com caráter de urgência. Se sabiam disso, porque não ligaram logo para o S. João e só o fizeram na sexta-feira, quando entrei em desespero no Hospital de Barcelos [ao ser informada que esta unidade recuara na realização da operação aí marcada para ontem]?", questiona Vânia.

A ACSS não respondeu às questões que lhe foram formuladas - e endereçadas também ao Ministério da Saúde - pelo JN, designadamente sobre a gestão das reclamações dos utentes e resolução das mesmas. Respondeu apenas que as perguntas "devem ser dirigidas ao hospital de origem". O S. João afirmou que "não houve qualquer lapso por parte do hospital".

Barcelos sem cuidados necessários

O Hospital Particular de Barcelos esclareceu, ontem, que "não dispõe de colaborador na subespecialidade de ortopedia infantil". Foi, porém, "contactado telefonicamente pela ACSS a 27/11, e no seguimento deste contacto deu andamento ao processo". Detetado que Rodrigo "apresenta problemas anestésicos major", cancelou a operação, por "não dispor dos cuidados pediátricos altamente especializados" de que o menino poderia precisar.

Síndrome descoberta há dois anos

A síndrome que afeta Rodrigo tem a designação de OMM616657, e foi-lhe diagnosticada há dois anos, no Hospital de S. João. Os sintomas surgiram após os quatro meses: além da microcefalia, causa graves atrasos no desenvolvimento cognitivo e motor, hipersensibilidade ao toque e, em alguns casos, epilepsia que Rodrigo não tem.

17 casos no Mundo

Rodrigo é o 15.º de 17 casos diagnosticados no Mundo, tendo sido o primeiro descoberto na Europa. É uma doença genética ultrarrara que surge maioritariamente entre as comunidades judaicas - a maior parte dos casos existem em Israel, Palestina e Iraque.