Menino espera há seis meses por operação em sofrimento

Por vezes, Rodrigo esboça uma expressão de dor. Pode apenas gemer, mas, quando é impossível suportar, chora. Vânia, a mãe, e Nina, a irmã mais velha, já sabem que é preciso mudar o menino de posição, para lhe aliviar as dores causadas por uma luxação da anca contraída em maio e ainda à espera de cirurgia.

Rodrigo Santos Silva, oito anos feitos há dias sem que o corpo, que não aparenta mais de cinco, acompanhe a idade devido a uma doença muito rara, estava na lista de espera do Hospital de S. João, no Porto, para uma operação de ortopedia, mas foi contemplado, no final de outubro, com um vale de cirurgia da ACSS (Administração Central do Sistema de Saúde) para poder ser operado em breve numa das cinco unidades hospitalares (da Região Norte) nele indicadas.

Vânia Santos Silva foi a cada um desses hospitais, mas todos recusaram operar Rodrigo. "Quando recebemos o vale, fiquei feliz por saber que ele podia ser operado rapidamente, mas ninguém aceitou o vale. Dirigi-me a todos os hospitais que constam da lista, mas nenhum aceitou operar o meu filho", lamenta a mãe do menino, que se queixou à ACSS após a recusa das cinco unidades. "Duas explicaram que, por uma questão de ética profissional, os médicos de lá não podem operar porque também trabalham no S. João. Os outros três hospitais disseram que não têm ortopedia pediátrica. Segundo a ACSS, os vales são emitidos com um código, e não fazem a diferenciação entre adulto e criança, o que não faz sentido".

Segundo Vânia, a ACSS explicou-lhe ainda que o utente "sai automaticamente da lista de espera [do hospital de origem] quando recebe o vale", pelo que se viu "obrigada a anulá-lo". E foi informada que os "390 utentes" indicados na carta do vale como estando "à frente" do filho no S. João passaram a ser "500 e tal".

Avós já se endividaram

"O meu filho está a sofrer. Tem muitas dores e desconforto. Desde maio que não dorme, não descansa. Estou a chegar a um ponto em que, se ele não for operado, vou ter de me endividar mais e operá-lo no privado", diz Vânia, lembrando que trabalha em "part-time" e está a pagar os cinco mil euros de uma cirurgia que o menino fez em 2017. Sozinha com os dois filhos, só tem a ajuda dos pais, com quem vive em Mafamude, Gaia, e que já se endividaram para ajudar o neto.

Dos cinco equipamentos de que Rodrigo necessita e que foram pedidos há dois anos, a Segurança Social atribuiu três, que chegaram neste ano: uma cadeira de posicionamento, outra de banho e um equipamento que permite ao menino ficar de pé. Para trás ficaram a cadeira de rodas e plataforma elevatória, que não foram deferidos.

Ao JN, a ACSS afirmou que "os vales de cirurgia são emitidos de acordo com os procedimentos disponibilizados pelas unidades de saúde no âmbito do SIGIC [Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia]" e adiantou não ter detetado "qualquer erro na indicação das cinco instituições".

Fonte da ACSS referiu que, "neste momento, e devido a desenvolvimentos feitos de forma contínua, o sistema SIGLIC [Sistema Informático de Gestão da Lista de Inscritos para Cirurgia] já distingue procedimentos de adultos e de pediatria", sendo que "a situação [como a de Rodrigo] já não ocorre há algum tempo". Não foi indicada, porém, a data exata da alteração ao sistema. O organismo garantiu que o utente não perde a posição na lista para cirurgia.

Também é preciso comprar uma cadeira nova

Além da cirurgia, Rodrigo também tem urgência numa cadeira de rua, que "faz imensa falta", diz Vânia, que lançou uma campanha solidária a partir da página de Facebook "Rodrigo necessita de ti" para reunir a verba necessária: 7700 euros. "É uma cadeira muito específica, que dá postura correta e conforto", explica a mãe, que através da solidariedade já angariou cerca de quatro mil euros. Ainda falta o restante, e Vânia deixa o apelo a todos, porque a cadeira que existe "está obsoleta, já não dá para adaptar [ao tamanho da criança] e não tem conforto. E já não dá para esperar dois anos por uma cadeira, como aconteceu com os outros equipamentos, porque o Rodrigo só está a sair à rua ao colo". Os donativos podem ser feitos para a conta de Rodrigo, com o NIB 00180 0034474105602085.