Ministério autoriza contratação de 10 tarefeiros para escolas de Canelas

O Ministério da Educação vai permitir a entrada imediata de 10 tarefeiros para o Agrupamento Escolar de Canelas, em Vila Nova de Gaia, onde 11 escolas estão esta quarta-feira fechadas por falta de funcionários.

Um plenário de todos os trabalhadores do agrupamento de escolas de Canelas, em Gaia, encerrou os 11 estabelecimentos de ensino. O protesto decorre no mesmo dia em que Artur Vieira, diretor do agrupamento, recebeu a notícia do Ministério da Educação de que poderá contratar 10 tarefeiros, a 35 horas semanais. "Não resolve", mas é "bom sinal", garantiu.

Para contratar os tarefeiros, o Ministério da Educação autorizou a utilização das listas de funcionários do ano passado, pelo que a partir de amanhã, o diretor do agrupamento deverá começar a chamar os tarefeiros com base nessa mesma lista. "Amanhã vamos usar a lista de candidatura do ano passado e vamos começar a chamar [tarefeiros] de imediato. Amanhã mesmo teremos os 10 tarefeiros porque não é necessário fazer o concurso. A lista ainda é válida", explicou Artur Vieira.

Dia 2 de outubro, fica concluído o concurso que garante a chegada de dois novos funcionários, contratados a tempo inteiro. Com isso, chega também uma bolsa de recrutamento para substituir os restantes trabalhadores que estão de baixa médica. "Uma medida inédita" semelhante à que já existe para substituir um professor quando falta. "Todos os funcionários que tenham atestado acima de 30 dias declarado podem ser substituídos", referiu o diretor do agrupamento.

Para Orlando Gonçalves, coordenador do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Norte (STFPSN), a medida contradiz com o que o estado tem vindo a reivindicar. "Querem diminuir a precariedade, mas estas situações só fazem aumentar esse cenário", notou o sindicalista.

As portas da escola reabrirão na quinta-feira, embora numa situação idêntica, afirmou Artur Vieira. Para hoje à noite está marcada uma reunião entre as associações de pais das 11 escolas do agrupamento de canelas, de onde poderá sair um novo protesto para sexta-feira.