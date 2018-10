Mosquitos atacam doentes na enfermaria do Hospital Gaia/Espinho

Miguel Amorim Hoje às 13:19 Facebook

Twitter

Quem esteve internada no serviço de Cirurgia Mulheres, no Centro Hospitalar Gaia/Espinho, no final da semana passada, foi atacada por mosquitos.

Ao JN, fonte do Conselho de Administração da unidade hospitalar confirma o caso, descrevendo-o como uma "situação pontual". Também é dito que "já foram tomadas medidas, de acordo com as boas práticas".

Raquel Rouxinol, que esteve internada no serviço entre quinta-feira, dia 11, e sábado, dia 13, classifica o sucedido como "surreal". A juntar ao stresse normal de estar no hospital, os mosquitos impediam-na de dormir, pois "de noite ocupava o tempo" a defender-se do "ataque dos insetos". Segundo Raquel Rouxinol, as "poucas horas de sono só aconteciam quando o corpo já estava cansado de dar luta aos mosquitos".

"Estou toda picada"

"Estou toda picada. Cara, braços... As partes que estavam a descoberto não escapavam", relata, dizendo que as queixas e as marcas eram comuns às outras pessoas que estavam nas enfermarias. "Agora estou em casa a tomar anti-histamínicos receitados pelo médico para controlar a comichão e as picadelas", adianta.

Fonte da administração do hospital restringe o problema à "noite de quinta para sexta-feira". Refere que ontem "a enfermeira-chefe do serviço de Cirurgia Mulheres deu conta do sucedido à administração e que de imediato foram tomadas medidas para garantir que a situação não se repetirá".