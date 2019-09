Mulher e criança feridas em colisão em Gaia

JN Hoje às 15:30 Facebook

Uma mulher, com cerca de 60 anos, ficou ferida com gravidade, esta tarde, na sequência de uma colisão na Rua Pinto de Aguiar, em Vila Nova de Gaia. A criança, que seguia na mesma viatura, ficou em estado de choque.

Segundo a informação dos Bombeiros Sapadores de Gaia, a colisão entre os dois veículos ocorreu num cruzamento. Um deles terá passado o sinal vermelho.

O embate deu-se do lado da condutora que sofreu ferimentos graves. Foi transportada para o Hospital Santos Silva. Já a criança, com cerca de 12 anos, que seguia também no carro ficou em estado de choque e foi transportada para o Hospital de S. João por indicação da equipa médica no local.

O condutor do outro veículo ficou ileso.

No local estiveram os Bombeiros Voluntário de Coimbrões e os Sapadores de Gaia com cinco viaturas e 16 elementos. O alerta para o acidente foi dado pelas 12.15 horas.