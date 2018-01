Mulher encontrada morta em moradia abandonada na Granja

Alexandre Panda e Marta Neves Hoje às 19:54 Facebook

Uma mulher foi encontrada morta numa moradia abandonada na Granja, em Vila Nova de Gaia, ao final da tarde desta terça-feira. O cadáver encontrava-se em avançado estado de decomposição.

O corpo foi encontrado por um homem que entrou na moradia abandonada e, ao sentir um cheiro nauseabundo, tentou descobrir a sua origem.

Com a ajuda da luz do telemóvel verificou que, numa divisão da casa que estava com a porta emperrada, encontrava-se o cadáver de uma mulher, sentado numa cadeira e tombado para o lado. A identidade da vítima ainda é desconhecida, tal como a sua idade.

De imediato foi dado o alerta às autoridades que se deslocaram para a casa, abandonada há cerca de uma década.

Aliás, a situação de abandono do imóvel já tinha motivado queixas por parte de moradores da vizinhança, uma vez que a moradia é utilizada como quarto de banho por muita gente que passa naquela zona junto à praia.