Pais e crianças com intoxicação alimentar em Gaia

Pais e crianças com idades entre os 10 e os 43 anos foram transportados esta tarde de domingo para o Hospital Santos Silva, em Gaia, com uma intoxicação alimentar.

Após um torneio de karaté no Pavilhão Municipal da Lavandeira, em Oliveira do Douro, 14 pessoas, entre pais e crianças, sentiram-se mal e foram transportadas para o hospital com uma intoxicação alimentar.

O torneio decorreu durante a manhã e, posteriormente, o arroz de pato para o almoço, que foi servido no mesmo espaço, terá deixado várias pessoas indispostas.

Os bombeiros de Avintes foram chamados ao local cerca das 16.30 horas.