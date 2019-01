PATA melhora condições dos animais em 2020

Adriana Gonçalves Castro Hoje às 12:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Foi lançado, esta quinta-feira, o concurso público de 1,4 milhões de euros para a segunda fase da obra do novo centro de acolhimento animal de Gaia. O PATA - Plataforma de Acolhimento e Tratamento Animal, junto ao Parque Biológico de Gaia, na EN 222, em Avintes, ficará concluído dentro de um ano.

As infraestruturas da obra ficaram concluídas no final do ano passado e, esta quinta-feira, em anúncio publicado em Diário da República, foi lançado o concurso para a segunda fase, no valor de 1,4 milhões de euros, para a construção dos edifícios do PATA.

Em dezembro, em declarações ao JN, António Dias, chefe de divisão de espaços verdes e salubridade, garantiu que o novo centro terá "novas valências, gabinetes para o provedor do animal e para as associações, um parque recreativo para os animais e também outras condições de médicos veterinários".

Tal como já acontece desde 2011 no atual canil de Gaia, as novas instalações irão continuar a aplicar a prática do não abate e adotar uma política de adoção responsável. Hoje, o canil de Gaia dispõe apenas de 38 boxes, onde são acolhidos 90 animais. "Temos cerca de 10 entregas por dia. Numa semana são 50 e não temos espaço para eles. Com o novo centro já teremos melhores condições", disse também em dezembro Pedro André, médico veterinário do centro.

A segunda fase de obra traduz-se na construção de "edifícios com as valências necessárias para os cuidados e tratamentos dos animais", conforme um anúncio publicado hoje em Diário da República. O prazo de execução da empreitada é de um ano.