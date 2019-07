Polícia salva homem de afogamento junto ao recinto do Marés Vivas

JN Hoje às 18:30 Facebook

A Polícia Municipal de Gaia tirou um homem do mar, com vida, e que tinha caído à água ao desequilibrar-se nas rochas, na praia do Cabedelo, junto ao recinto do festival Marés Vivas.

O incidente ocorreu no sábado, ao fim da tarde, no segundo dia do Marés Vivas, e o homem, que estava em risco de afogamento, caiu dos rochedos quando estava a tirar fotografias.

Naquele momento, dois agentes da Polícia Municipal de Gaia que estavam nas imediações foram em seu socorro, conseguindo-o resgatar quando estava em apuros.

Além do susto, o homem, de 41 anos e de nacionalidade alemã, sofreu várias escoriações no corpo, por ter batido nas rochas devido à força da maré.

A vítima foi assistida no local pelos Sapadores de Gaia e pelos Bombeiros de Coimbrões, tendo recusado tratamento hospitalar.

O festival Marés Vivas termina este domingo, num dia em que Sting é cabeça-de-cartaz.