Povo em Pedroso conteve chamas até chegada dos bombeiros

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 05:05, atualizado às 05:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Moradores da Rua do Alto da Serra, em Pedroso, Vila Nova de Gaia, estiveram, domingo à noite, durante mais de uma hora a combater as chamas que ameaçavam as suas casas e conseguiram conter as labaredas até à chegada dos bombeiros que esperavam dominar o incêndio na madrugada desta segunda-feira.

"Pegámos nas mangueiras, nos baldes e durante uma hora e meia fomos nós a apagar o mato", conta Soraia Pereira ao lado da amiga, Francisca Sá, que, ontem à noite, também esteve a lutar contra as chamas. De tarde, tinham-lhes dito para estarem descansadas que o fogo era em Perosinho. Todavia, por volta das 21.30 horas viram ali mesmo ao lado fumo e fogo e decidiram agir para impedir que as chamas que vinham da Serra de Canelas atravessassem a rua e atingissem as suas casas.

Joaquim Mendes também se apercebeu das labaredas e primeiro tirou a mãe, com 88 anos, de casa e arrumou o carro. Depois foi para o telhado deitar baldes de água com os sobrinhos, um amigo e as filhas. "Durante mais de uma hora, não houve um bombeiro. O que se apagou fomos nós", garante.

Soraia conta que as autoridades lhes disseram para pegar nos pertences e animais e fugirem, mas elas não quiseram deixar a casa. "Tenho a perfeita noção de que não é a atitude certa mas a nossa vida está toda aqui e se não tivéssemos tomado a atitude que tomámos a casa tinha ido", explica.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

"Eu tinha fogo por cima de mim e estava mesmo a bater na na casa do vizinho", conta Francisca."Foi um milagre os bombeiros terem chegado quando chegaram porque o fogo estava a apanhar uma árvore, depois ia apanhar um carro e ia para as casas", considera Soraia.

Às duas da manhã, os bombeiros ainda enfrentavam uma situação complicada. "Estamos com uma frente ativa, vários pontos de rescaldo e como este vento, o nosso principal problema serão as projeções porque esta é uma área mista, com floresta muito próxima de habitações e é preciso uma intervenção muito rápida", explicou o comandante Ricardo Santos dos Bombeiros Voluntários dos Carvalhos.

"Estamos a fazer todos os possíveis para que o incêndio fique completamente dominado ainda esta madrugada", antecipava o comandante José dos Prazeres, dos Bombeiros Voluntários de Valadares. Ainda estavam presentes no combate às chamas elementos das corporações de Coimbrões e de Matosinhos-Leça.

O presidente da Junta de Freguesia de Pedroso Seixezedo também esteve presente no local. "Tem sido um drama, principalmente da parte da tarde. Estive no quartel antes de vir para aqui e tem sido um corre-corre com um número de chamadas brutal", afirmou Filipe Lopes. O autarca confirmou a existência de alguns danos materiais, ainda por calcular, mas referiu não ter conhecimento de qualquer ferido.