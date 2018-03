Processo da Confeções Corgo, de Vila do Conde, ainda não está encerrado

Marta Neves Hoje às 12:00 Facebook

Um grupo de trabalhadoras da antiga Confeções Corgo, situada em Vila do Conde, que há 13 anos esperam pelas devidas indemnizações, ficaram a saber nesta manhã de quinta-feira, no Tribunal do Comércio de Gaia, que o processo da empresa ainda não está encerrado.

Depois de duas trabalhadoras e de uma dirigente sindical terem sido recebidas por uma secretária judicial, ficaram a saber que o administrador foi notificado, no passado dia 7, para fazer o ponto da situação das contas da empresa.

"Enquanto não forem fechadas as contas não há dinheiro para distribuir", disse Maria Luísa Marques, represente do Sindicato Nacional dos Profissionais da Indústria e Comércio de Vestuário de Artigos Têxteis, às trabalhadoras, no final da reunião.

De acordo com a dirigente sindical "há que aguardar que o prazo de resposta termine", sendo certo "a luta das trabalhadoras vai continuar".

A Confeções Corgo fechou em 2005, deixando no desemprego mais de 150 mulheres.

As dívidas da empresa ascendem a quatro milhões de euros, sendo que 1,5 milhões é referente a salários em atraso.