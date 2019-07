Projeto JN Todos apresentado na quinta-feira

Sandra Rodrigues Hoje às 21:55 Facebook

A Associação JN Solidário apresenta nesta quinta-feira o projeto JN Todos, através do qual se pretende promover a solidariedade entre gerações e combater o isolamento dos mais velhos e dos jovens.

A sessão de apresentação está marcada para as 14 horas, no Centro Social e Paroquial de Canidelo (Rua do Calisto, junto à Seca do Bacalhau), em Vila Nova de Gaia.

A iniciativa, promovida no âmbito da inovação social, resulta de uma parceria entre a Associação JN Solidário e a Câmara de Gaia. Será desenvolvida ao longo de dois anos e prevê ações como a leitura crítica de jornais, a visita de voluntários a casa de idosos e um convívio festivo.

Norteado pelo espírito de partilha, assim como pelo incentivo à cidadania ativa e à democracia participativa, o JN Todos vai materializar-se em quatro eixos primordiais: encontro de saberes, leitura crítica de jornais, visitas de voluntários a casa de idosos e festa para todos.

No encontro de saberes, os mais velhos e os mais novos vão trocar ensinamentos entre si. Através de inscrição prévia, os participantes vão fazer referência às necessidades que têm e aos ensinamentos que consideram poder transmitir. Desta forma, as sessões serão desenvolvidas num encontro de interesses.

Na leitura crítica de jornais, a edição impressa do JN será ferramenta importante como ponto de partida para a discussão dos temas mais relevantes que estão a marcar a atualidade. Semanalmente os participantes irão reunir-se para dinamizar uma conversa em torno da produção jornalística e dos factos que a sustentam.

No âmbito do programa serão criadas também várias equipas para dar resposta às necessidades dos mais velhos. E está previsto também um convívio festivo, "enriquecido pela apresentação de projetos artísticos e de instituições que de alguma forma se dedicam às causas sociais no concelho de Gaia, incluindo os projetos que se desenvolvem no local onde o JN Todos se faz diariamente".

O JN Todos é uma iniciativa liderada pela Associação JN Solidário, que foi criada em 2017 no seguimento da rubrica de solidariedade social "Todo o Homem é Meu Irmão", nascida há mais de 50 anos.