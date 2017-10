Regiões na agenda de Eduardo Vítor na liderança metropolitana

Carla Soares Hoje às 10:46 Facebook

Twitter

Partilhar

A captação de fundos europeus e a regionalização serão prioridades da nova liderança metropolitana. Esta quinta-feira, o PS confirmou ao JN a opção por Eduardo Vítor Rodrigues para presidente do Conselho Metropolitano do Porto (CmP) e destacou que terá "a exigente tarefa de dar corpo ao compromisso" assinado em julho por todos os candidatos às câmaras.

"As federações do Porto e Aveiro e os autarcas socialistas eleitos para as câmaras" na Área Metropolitana do Porto (AMP) "já decidiram quem querem ver a presidir o órgão: Eduardo Vítor Rodrigues é o escolhido", referiu ao JN a Distrital do PS/Porto, que esta sexta-feira já fez o anúncio público do nome que o JN adiantou no dia 5 deste mês.

"Assumir a liderança do CmP neste momento é um desafio de enorme importância para Gaia e para a região", disse, por sua vez, ao JN o autarca. Para Eduardo Vítor, "estamos numa fase crucial do atual quadro comunitário - como todos sabemos injustificavelmente atrasado -, mas importa desde já assumirmos capacidade de captação dos fundos que estarão disponíveis no quadro pós-2020". E "só com uma AMP unida e fortemente organizada seremos capazes de ter força para reivindicar os apoios de que sem dúvida a região precisa para fortalecer o seu de-senvolvimento, de forma coesa e sustentável". A propósito, critica "o centralismo" que "persiste".

A Distrital do Porto inclui na agenda do CmP promover a descentralização e a regionalização; alargar as redes da STCP e metro; "transformar a AMP num território líder em matéria de proteção contra incêndios" e criar uma carta social metropolitana.