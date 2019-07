Salvou jovens no rio em Gaia com canas de pesca

Ana Sofia Rocha Hoje às 09:28 Facebook

Ricardo puxou adolescentes para a costa no Areinho de Avintes. Rapariga de 13 anos estava inconsciente quando chegou ao areal.

Era para ser um dia calmo de pesca na margem do rio Douro. Mas Ricardo Ribeiro acabou por ter de usar as canas para salvar dois adolescentes que, afastados da costa e fora da zona de vigilância, estavam a afogar-se nas águas do Areinho de Avintes, em Gaia.

De início nem percebeu o que estava a acontecer porque os miúdos andaram a manhã toda na água a brincar aos "afogamentos", começa por contar Ricardo Ribeiro, de 32 anos. "A seguir ao almoço voltaram e começamos a ouvir outra vez pedidos de socorro. Nem a família estava a fazer caso", diz Ricardo.