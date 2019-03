Sem jazigo para sepultar a mãe no dia do funeral

Marisa Silva Hoje às 12:14 Facebook

"Roubaram-nos o jazigo de família. Era o desejo da minha mãe ser enterrada aqui e o nosso também". As palavras de Armindo Lopes da Silva são de revolta e frustração.

Na sexta-feira, 50 minutos antes de enterrar a mãe, Armindo descobriu que o jazigo do cemitério de Mafamude, em Gaia, comprado pela bisavó em 1939, tinha sido vendido em leilão público. O funeral foi adiado para este sábado e o corpo deverá ser sepultado numa zona comum.

Armindo Lopes da Silva apresentou queixa na Polícia contra a Junta de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso por ter vendido o jazigo sem notificar a família. "Acertamos tudo com a agência funerária, que contactou a Junta e concordou com a abertura da campa. Quando chegamos aqui, soubemos que o jazigo já não era da família", disse Armindo Lopes da Silva.