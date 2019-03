Trabalhadores da hotelaria e turismo exigem melhores salários e condições

Abílio Ribeiro Hoje às 14:06 Facebook

Os trabalhadores da hotelaria, turismo e restauração do norte e centro do país concentraram-se, esta segunda-feira, num protesto para exigir melhores condições de trabalho e aumentos salariais.

Cerca de 50 trabalhadores concentraram-se à porta da Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo e rumaram, depois, em marcha para a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, no Porto.

Francisco Figueiredo, presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Hotelaria e Similares do Norte, denunciou a falta de aumentos salariais enquanto se regista um aumento do turismo. "Hotéis, restaurantes, cafés, pastelarias, têm aumentado enormemente os preços, beneficiaram também com a baixa do IVA de 23% para 13%, mas os trabalhadores não receberam nada disso, apenas tiveram uma revisão no ano passado, mas em 2019 os patrões do turismo parecem não querer dar aumentos salariais".

Fátima Morais, 40 anos, trabalha na cantina do hospital de S. João. "Queremos ser aumentados para um ordenado digno, trabalhamos imenso em cantinas onde o trabalho é muito precário. A empresa renova seis meses o contrato e depois manda embora", contou.

"Queremos os 25 dias de férias, espero que as empresas nos ouçam. Trabalhámos num hospital onde muito do material está avariado e torna-se insustentável", acrescentou Fátima, trabalhadora na hotelaria há 19 anos.

João Silva, 43 anos, funcionário numa cantina escolar lamenta as condições de trabalho: "Precisamos da negociação coletiva do contrato de trabalho", começou por dizer. "Os ritmos de trabalho nas cantinas são intensos, as diferenças salariais entre carreiras são muito poucas para as funções e para as capacidades que cada um", acrescentou.

"Daqui a pouco as nossas carreiras estão estagnadas, não sabemos quem é uma cozinheira ou uma empregada de refeitório. O turismo cresce e a nós exigem coisas, mas não somos capazes de fazer tudo", disse Florinda Guedes, 59 anos, cozinheira numa cantina escolar no Porto.

JN contactou a AHRESP e a APHORT e espera resposta em tempo útil.