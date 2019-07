Transporte grátis para as praias até setembro

Sandra Rodrigues Hoje às 12:44 Facebook

Arrancou nesta sexta-feira o serviço de transporte gratuito para as praias de Gaia. O projeto da Câmara de Gaia funcionará até setembro, mas pode ser prolongado.

Quatro carrinhas descapotáveis Volkswagen, mais conhecidas como pão de forma, são a proposta da Câmara de Gaia para que, neste verão, não precise de usar o carro para dar um salto às praias do município.

O serviço de "shuttle" vai fazer a ligação entre São Félix da Marinha e a Afurada, com um total de 23 pontos de paragem. Qualquer pessoa pode apanhar uma boleia nestes meios de transporte, que vão circular todos os dias entre as 9 e as 18 horas.

A iniciativa arrancou nesta sexta-feira e prolongar-se-á, pelo menos, até setembro. Se o bom tempo continuar e ainda houver muita afluência aos areais de Gaia após o verão, o serviço permanecerá disponível no mês de outubro.

Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara de Gaia, explica que um dos objetivos é flexibilizar a deslocação dos cidadãos na orla costeira do concelho. "Verificamos que existe uma super pressão de transportes individuais na orla marítima e isso ainda se acentua mais durante o verão", sublinhou. Como alternativa à utilização dos carros, o autarca relembrou que "as pessoas podem usar trotinetas, bicicletas e, agora, o 'shuttle'".