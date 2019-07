Trotinetas eléctricas já circulam pela marginal de Gaia

Sandra Rodrigues Hoje às 17:24 Facebook

A praia do Senhor da Pedra, em Gaia, serviu de cenário para a apresentação da operação de partilha de trotinetas no município.

O aluguer dos veículos é feito através da aplicação "Circ" e tem um custo de um euro. Por cada minuto de utilização são cobrados 15 cêntimos. Se as trotinetas forem entregues nos locais destinados a esse fim há um desconto de 50 cêntimos no valor total.

Este projeto-piloto, desenvolvido pela Câmara de Gaia em parceria com a empresa Circ, tem como principal objetivo apresentar novas alternativas de transporte à população. "Cerca de 60% das deslocações em Gaia são feitas em transportes individuais, e acreditamos que a maioria destas não exceda a distância de um ou dois quilómetros", refere João Reis, representante da Circ em Portugal, acrescentando que "para viagens curtas este equipamento é um solução mais sustentável do que outros transportes como o carro".

"Não queremos que a coexistência das trotinetas com outros veículos e com os peões se transforme num problema", observou Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara de Gaia. Nesse sentido existem medidas de precaução estipuladas, nomeadamente "o uso obrigatório de capacete" e o facto de "apenas as pessoas com mais de dezoito anos poderem usufruir deste serviço".

Para usar uma das 150 trotinetas disponíveis, é necessário aceder à aplicação "Circ", onde é possível perceber qual o posto de recolha mais próximo e alugar o veículo. Há postos ao longo de toda a marginal de Gaia. A requisição da trotineta implica o pagamento de um euro e, por cada minuto de utilização, o pagamento de quinze cêntimos. No caso de avaria os utilizadores podem falar com a empresa responsável através dos contactos que também são disponibilizados na aplicação.

Um dos receios dos responsáveis pelo projeto é a possibilidade de as trotinetas virem a ser alvo de vandalismo. Para evitar esse tipo de ocorrências, a Câmara Municipal de Gaia e a empresa parceira nesta iniciativa afirmam contar com o apoio das autoridades. Também já foram adotadas estratégias no sentido de incentivar ao uso correto deste transportes por parte da população. "Quem utilizar as trotinetas e as devolver nos pontos de recolha destinados a esse fim vai ter um desconto de 50 cêntimos no total da viagem", explicou Eduardo Vítor Rodrigues.

Só nas primeiras semanas em que Matosinhos passou a disponibilizar este tipo de veículos "pouparam-se cerca de três toneladas de CO2 (dióxido de carbono)", avança João Reis. Do ponto de vista do representante da Circ, "numa altura em que as cidades precisam de ir ao encontro dos compromissos de redução de emissão de carbono, que assumiram a nível nacional e até internacional, estas iniciativas fazem toda a diferença".

Gaia é o quarto concelho da Área Metropolitana do Porto a avançar com este serviço, depois da Maia, de Matosinhos e de Gondomar.