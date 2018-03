Urgência do Hospital de Gaia reorganizada até maio

Ontem às 21:29 Facebook

O Serviço de Urgência do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E) vai sofrer uma reorganização até maio e em 60 dias inicia-se a fase B de requalificação das instalações do hospital.

Em comunicado conjunto, os responsáveis desta unidade e a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte) descrevem os investimentos em curso na unidade hospitalar, cujos diretores de serviço ameaçaram terça-feira demitir-se caso não houvesse uma solução para a situação que o bastonário da Ordem dos Médicos descreveu como "caótica".

Os responsáveis referem que, concluída em 2016 a fase A de um projeto global de obras, segue-se a adjudicação da fase B de requalificação, sendo que hoje, esclarece a nota, "foram abertas, pelo júri nomeado para o efeito, as respetivas propostas apresentadas pelos concorrentes, num investimento previsto de 16 milhões de euros".

É apontado o prazo de 60 dias para início de obras, enquanto a adjudicação da última fase do projeto, a fase C, no valor de 30 milhões de euros está prevista para o último semestre do ano em curso.

A nota remetida pelo CHVNG/E e pela ARS-Norte refere que "em fase de planeamento, encontra-se o Novo Edifício de Ambulatório, com um valor estimado de oito milhões de euros e, por fim, será realizada a remodelação dos 3 pavilhões da Unidade 1, orçamentada em dois milhões de euros. Paralelamente está em curso a reorganização do Serviço de Urgência, cuja conclusão se prevê até ao final do próximo mês de maio".

"Relativamente à alocação de novo equipamento, foi recentemente inaugurado um TAC de terceira geração, no valor de 1,4 milhões de euros, estando também prevista a alocação de 4,8 milhões de Euros em diversos equipamentos durante 2018", descrevem ainda os responsáveis.

A administração do hospital Gaia/Espinho e a ARS-Norte também falam em reforço de recursos humanos, apontando que "o CHVNG/E contratou desde 2015 mais 174 profissionais" e que "se encontra atualmente a proceder à contratação de mais 24 médicos de várias especialidades, contando-se ainda que no ano em curso esta contratação possa vir a ser ainda mais alargada a enfermeiros e outros técnicos".

O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, disse terça-feira que todos os diretores de serviço deste equipamento hospitalar estão dispostos a demitir-se se "a situação caótica se mantiver".

Miguel Guimarães visitou o hospital de Gaia e reuniu-se com os 37 diretores de serviços e unidades de gestão integrada para se "inteirar dos problemas existentes" nesta unidade hospitalar.

"[Existem] condições caóticas. O Serviço de Urgência parece um cenário de guerra com macas por todo o corredor. Quase é impossível circular (...). Este hospital está a definhar. As prioridades são a melhoria das infraestruturas e dotar o hospital com os recursos humanos necessários", afirmou o bastonário da Ordem dos Médicos, referindo que foi decidido enviar uma carta e solicitar uma reunião "urgente" ao ministro da Saúde.

O bastonário desafiou os ministros da Saúde e das Finanças a visitarem este hospital para perceberem, disse o responsável, que "doentes e profissionais vivem em condições que não lembram a ninguém".

No mesmo dia, em resposta às críticas descritas pela Ordem dos Médicos, o presidente do conselho de administração do CHVNG/E, António Dias Alves, que tomou posse em abril do ano passado, garantiu que neste hospital se "pratica boa medicina por pessoas que se esforçam" e avançou que vai "ouvir e dialogar com os profissionais".

"Vamos ouvi-los, dialogar e perceber as razões em consonância com a tutela porque pretendemos o melhor para o hospital", referiu António Dias Alves.