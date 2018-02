Vigília pela recuperação da casa-oficina Soares dos Reis

Célia Soares Hoje às 10:37 Facebook

Está a decorrer, na manhã desta sexta-feira, uma vigília em frente à casa-oficina de Soares dos Reis, em Vila Nova de Gaia. O objetivo é alertar para o estado de degradação do edifício onde viveu o escultor.

A população pede que a casa, construída na segunda metade do século XIX, seja requalificada. António Villares Pires, 66 anos, é um dos promotores da iniciativa, que reuniu a comunidade através do Facebook.

"Está completamente degradado e abandonado. É uma pena que não se honre a memória de um dos maiores mestres portugueses", lamentou António, no dia em que se assinalam os 129 anos da morte do escultor.

"A sua obra teve direito a um Museu Nacional, no Porto, mas foi aqui que ele viveu e que trabalhou. É o templo dos templos", sublinhou.

Fernando Lacerda, 67 anos, juntou-se à vigília em frente ao edifício. "É o local onde ele sonhou e fez a sua história", referiu, acrescentando que "a Câmara de Gaia devia investir" na recuperação daquele espaço. "Está numa zona central de Gaia e é uma vergonha ver o estado em que se encontra", concluiu.

Em abril do ano passado, a Câmara de Gaia assinou um protocolo com a Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, que visava uma intervenção naquele espaço situado na União de Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada.