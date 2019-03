Vila Nova de Gaia tem novo espaço de atendimento ao público no centro

Hoje às 15:34 Facebook

O espaço de atendimento ao público PraÇa, criado pela Câmara de Vila Nova de Gaia, abriu esta terça-feira com 80 funcionários e várias dezenas de serviços, quer de âmbito central quer local.

Em causa está um espaço localizado no centro de Gaia, distrito do Porto, junto ao edifício dos Paços do Concelho, que junta serviços camarários, como o atendimento para tratar de assuntos ligados à Câmara, à empresa Águas de Gaia ou à Gaiurb-Gestão Urbanística, e serviços ligados ao Estado, dado que alberga um Espaço do Cidadão com balcões disponíveis para tirar o cartão do cidadão ou pedir declarações à Autoridade Tributária, por exemplo.

No total, contando com o edifício de atendimento ao público e o arranjo urbanístico exterior, o PraÇa custou à Câmara de Vila Nova de Gaia 2,3 milhões de euros e demorou cerca de um ano e meio a construir.

Em declarações aos jornalistas, o presidente da autarquia, Eduardo Vítor Rodrigues, explicou que o objetivo do projeto é criar um "atendimento integrado" através de um serviço inspirado no modelo Loja do Cidadão e, ao mesmo tempo, colocar à disposição para fruição uma nova praça pública.

"Gaia tem 2.000 funcionários na Câmara e 600 nas empresas municipais e serviços espalhados pelo território. O que fizemos foi manter os serviços onde estão, mas concentrando o atendimento ao público num só local para que os utentes não tenham de passar por várias capelinhas. E aqui temos 80 funcionários e dezenas de serviços", referiu Eduardo Vítor Rodrigues.

No PraÇa, que também está aberto ao sábado das 09:00 às 13:00, podem ser pedidas certidões e tratados assuntos relacionados com taxas e licenças, feiras e mercado ou no âmbito do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

O espaço também tem balcões da Autoridade para as Condições do Trabalho, Agência de Modernização Administrativa, Caixa Geral de Aposentações, Direção Geral do Consumidor, Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, Instituto da Mobilidade e Transportes, entre outros.