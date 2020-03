Intervenção de fundo para mudar a escarpa de Gaia

Miguel Amorim Hoje às 13:37 Facebook

Empreitada de consolidação da serra do Pilar permitirá criar passadiços para usufruto da população. Parou agora a pedido do empreiteiro, devido à Covid-19.

Quando os trabalhos ficarem prontos, a escarpa da serra do Pilar, em Gaia, entre as pontes Luís I e Maria Pia, vai ter outra cara. Será uma zona para usufruto da população, com passadiços às cotas alta e baixa, e o rio Douro sempre por perto, para deleite da vista e da alma.

Este mês, a obra foi interrompida a pedido do empreiteiro, devido ao surto da Covid-19 que tem deixado o país a meio gás, por isso, por estes dias, as máquinas e os operários não andarão na encosta.