"Isto aqui em Gaia está uma confusão do diabo"

As obras no tabuleiro inferior da Ponte Luís I, que se iniciaram em outubro do ano passado e têm mais seis meses pela frente, continuam a causar prejuízos. Os negociantes e turistas sentem o impacto, queixando-se especialmente dos constrangimentos causados pelo corte da via rodoviária daquela ponte entre Porto e Gaia.

"Há constrangimentos devido à obra, como é óbvio", revela Armando Pinto, taxista na cidade e que se vê agora forçado a procurar trajetos maiores para atender os clientes. Apesar disso, o profissional contesta a disposição de estacionamento: "Dá problemas o estacionamento. Está aqui uma confusão do diabo. Nota-se que os turistas atrapalham-se, confundem-se".

Dário Duarte, empregado de mesa no restaurante Tempero d"Maria, admite sentir os mesmos constrangimentos quanto à falta de transportes. "Presenciei clientes que chamaram transportes que acabaram por não vir, devido à volta maior e a grande demora".