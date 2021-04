Jardim Soares dos Reis reabriu após obras e teve grande afluência

Miguel Amorim Hoje às 19:20 Facebook

O Jardim Soares dos Reis, em Mafamude, Gaia, reabriu ao público este domingo, contando com grande afluência para estrear o renovado espaço verde e os equipamentos para as crianças, deslocados para uma zona mais segura.

Para Rossana Ribeiro, o Jardim Soares dos Reis, em Mafamude, Gaia, é um descanso. Um espaço verde para estar em família, com o filho, de quatro anos, em divertimento, mas sempre perto da vista. Para Maria Conceição Aleluia, acompanhada de Paulo Aleluia, o local, em dia de sol, é perfeito para atualizar as leituras, num ambiente de arvoredo e de acalmia, entrecortado pelo linguarejar das crianças, entretidas com os novos equipamentos.

Em dia de estreia, este domingo, Rossana Ribeiro e Maria Conceição não faltaram à festa. Vivem próximo do jardim, eram frequentadoras e assim continuarão. Ambas dão nota francamente positiva às obras de remodelação. Saltam à vista o renovado tapete verde, assim como a alindada fonte de água. A área total está melhor aproveitada, com pontos de descanso e uma casa de banho pública. O autarca Eduardo Vítor Rodrigues, presente na reabertura, adiantou que haverá uma equipa em permanência a cuidar da manutenção.

A zona de divertimento dos miúdos cresceu e foi transferida. Trocou a localização próxima da rua, apenas separada por um murete, para uma parte habitacional, afastada do trânsito. A avaliar pelo movimento, a alteração promete ser um êxito.

Entre os presentes, a principal observação prendeu-se com a coexistência com os cães. Naturalmente, as opiniões dividiram-se. Eduardo Vítor Rodrigues apelou à consciencialização de todos para que os dejetos dos animais não criem transtornos, nomeadamente às crianças.

Para conciliar interesses e evitar problemas, a Autarquia chegou a acordo com a Infraestruturas de Portugal para utilizar um terreno do lado contrário ao jardim, na Rua do Marquês de Sá da Bandeira, que funcionará futuramente como parque canídeo. O objetivo passa por estender esse corredor até à Avenida República, por cima do viaduto do IC 23.