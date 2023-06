Jovens arrecadam prémio a promover a inclusão da psoríase

Marta Neves Hoje às 11:44 Facebook

Concurso de talentos a nível nacional atribuiu galardão à Academia de Teatro do Orfeão da Madalena, em Gaia.

A Academia de Teatro do Orfeão da Madalena, em Gaia, com apenas um ano de existência é ainda "bebé", como descrevem alguns dos seus elementos. Mas isso não impediu que o grupo, com uma dúzia de atores, tenha vencido um concurso de talentos, promovido pela Associação Portuguesa de Psoríase - com o apoio da Direção-Geral de Educação - com o intuito de desmistificar a doença.

"Já o ano passado, a nossa Academia participou na primeira edição deste galardão, com um vídeo. Soubemos que chegou a ser um dos favoritos, mas não cumpríamos um dos requisitos do regulamento, que obrigava a ter elementos entre os 14 e os 17 anos", contou ao JN Anabela Oliveira, uma das dinamizadoras da criação "de uma academia para os mais novos, uma vez que já existia uma no Orfeão para os seniores".