Jovens criam projeto solidário em Avintes

Cinco adolescentes juntaram-se para angariar alimentos e produtos de higiene para quem está a passar dificuldades por causa da pandemia. Junta de freguesia participa na iniciativa.

Daniela sabe bem como a solidariedade pode mudar uma vida - faz a diferença na do irmão, Pipinho, que graças à ajuda de todos tem terapias intensivas para lutar contra uma doença rara -, e não quis ficar de braços cruzados ao ver multiplicarem-se pedidos de apoio de quem se debate com dificuldades para obter bens de primeira necessidade.



Há um mês, a jovem de 19 anos de Avintes, Gaia, idealizou um projeto solidário de angariação de alimentos e produtos de higiene, e desafiou dois colegas de escola para se aliarem à missão. A "Campanha Avintes Solidária" viu a luz do dia em meados de fevereiro, de mãos dadas com a Junta de Freguesia de Avintes, que disponibilizou um espaço para armazenar os artigos doados e opera a distribuição, de acordo com os casos de carência sinalizados pelo serviço de Ação Social.



"Sei o quão difícil é lidar com certas situações, também por ajudar muito o meu irmão, e, no meio desta pandemia e com tantos pedidos de ajuda, não podia ficar indiferente. Falei com a Catarina e com o Daniel, que alinharam a 100%", conta Daniela Ferreira.



Ao trio juntaram-se Hélder e Diogo, e os cinco jovens, com idades entre os 17 e os 21, dinamizam a campanha, divulgando-a através do Facebook e do Instagram - e em pontos estratégicos da freguesia, como supermercados e mercearias. "A vossa solidariedade pode mudar uma vida", apelam no panfleto que incentiva a doação de "alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e de higiene, máscaras e álcool gel".



Articulação com a junta



Os artigos podem ser entregues na Junta, ou são recolhidos pelos jovens . "Focámo-nos apenas nos bens essenciais. As pessoas que não têm dinheiro para comer também não têm para higiene e limpeza", lembra Catarina.

"Foi uma iniciativa destes jovens, que articularam com o Gabinete de Ação Social no sentido de perceberem quais eram as necessidades da população. A Junta tem um stock de alimentos, para casos de emergência, e foi importante contar com ajuda para reforçá-lo", agradece a responsável do serviço, Isabel Guimarães.