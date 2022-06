Jovens dominam pela primeira vez a corrida de S. João

Alfredo Teixeira Hoje às 19:27 Facebook

Mais de 70% dos inscritos, de um total de três mil atletas, têm menos de 50 anos ao contrário das edições anteriores.

É uma inversão no interesse pela tradicional corrida de S. João que no próximo domingo se realiza na marginal de Gaia, com partidas e chegadas na zona pedonal de Canidelo, e que, pela primeira vez tem a maioria dos inscritos com menos de 50 anos. Dos cerca de três mil que vão participar, 20% (600 pessoas) têm mesmo entre os 18 e os 34 anos.

"É um rejuvenescimento. Em anos anteriores 70% dos inscritos tinham mais de 50 anos. Este ano é exatamente ao contrário", afirmou ao JN Jorge Teixeira, diretor geral da Runporto que organiza o evento, para quem, "eventualmente, os mais velhos ainda se possam sentir assustados em participar em grandes ajuntamentos de pessoas".

Esta é a corrida mais emblemática dos festejos de S. João está de volta à estrada, após o interregno de dois anos. Esta Continental Corrida de S. João tem partida pelas 9,30 na zona pedonal de Canidelo, local que será também de chegada. A prova principal tem 15 km de distância e a caminhada será de 7 km.



Com o intuito de contribuir para um mundo mais sustentável a Continental Corrida de S. João escolheu uma t-shirt 100% reciclada, que fará parte do kit de participante. A corrida, desde 2018 em Gaia, tem este ano como aliada a Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia (SPG) e do movimento Mês da Saúde Digestiva que assim "sai à rua" e se apresenta fisicamente aos portugueses.