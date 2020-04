Lares de Gaia registam 77 casos de infeção num total de 1700 utentes

JN/Agências Hoje às 21:54 Facebook

Os lares de Vila Nova de Gaia, atualmente em processo de testagem à ​​​​​​​Covid-19, registam, até esta segunda-feira, 77 casos de infeção num total de 1700 utentes, disse o presidente da câmara, Eduardo Vítor Rodrigues.

"Os números vão subir. É natural e inevitável, porque a testagem massiva começou a ser feita agora, depois de semanas perdidas à espera das autoridades de saúde. Mas neste momento o número é esse. E não me importo que suba [o número] porque interessa testar e identificar para tratar", disse Eduardo Vítor Rodrigues.

O autarca falava aos jornalistas no final de uma reunião camarária que decorreu por videoconferência devido à pandemia Covid-19.

Esta manhã, em declarações à agência Lusa, o presidente do Lar de Santa Isabel, localizado em Mafamude, indicou que regista 51 casos de infeção pelo novo coronavírus, sendo 43 idosos e oito funcionários.

Este número de casos positivos resulta dos testes efetuados no sábado, por iniciativa da Câmara de Vila Nova de Gaia, num total de 131 realizados naquele lar apontou Fernando Vieira, apontando que sendo que 13 idosos estão internados no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E).

Esta tarde, a este caso Eduardo Vítor Rodrigues somou outros, mas garantiu que "nos 59 lares do concelho, só um teve efeito de contágio no seu interior".

"Daquilo que é o nosso conhecimento atualmente, só um teve contágio interno, mas vamos continuar a testar e vamos ficar a saber mais ao longo dos dias. Por exemplo no lar Padre Alves Correia [Pedroso] registou-se um caso, mas foi um utente que regressou do hospital e ficou isolado", descreveu o autarca.

Questionado sobre outros casos, Eduardo Vítor Rodrigues disse ter conhecimento de 12 casos positivos nas Casas de São Caetano, instituição privada localizada em Vila do Paraíso.

"Neste caso algumas famílias decidiram retirar os idosos e o lar [Casas de São Caetano] está pronto para desinfeção", disse, acrescentando saber que "no lar da Associação de Socorros Mútuos de Oliveira do Douro, feitos os testes, em 80% de resultados apurados, ainda nenhum tinha testado positivo".

Na sexta-feira, a câmara de Gaia anunciou que começaria neste sábado a testar 1700 utentes e 850 profissionais de 59 lares do concelho, por estar "cansada de esperar" pelas autoridades de saúde.

Em comunicado, o município referiu que, "cansado de esperar pelo ACES [Agrupamento de Centros de Saúde] Gaia Norte, decidiu avançar sozinho para rastreio a idosos e profissionais", com uma carrinha "devidamente equipada", nove enfermeiros contratados e "um protocolo com o hospital de Gaia".

A decisão do município surgiu depois de se ter disposto a pagar a integralidade dos testes naqueles equipamentos, mas até sexta-feira não ter obtido resposta do ACES Gaia Norte para os concretizar.

Citado no comunicado, o presidente Eduardo Vítor Rodrigues esclarecia que "o agendamento de testes depende, formalmente, do agendamento dos e da ARS (Administração Regional de Saúde)", registando que, ao fim de uma semana existe "um número considerável [de testes feitos] no ACES Gaia Sul e nada no ACES Gaia Norte".

A Lusa tentou, sem sucesso, ouvir a ARS-N sobre a situação de Vila Nova de Gaia.