Linha de comboio condicionada no apeadeiro de Francelos

A circulação do comboio junto ao apeadeiro de Francelos, em Gulpilhares, Gaia, está a ser feita de forma condicionda na manhã desta quinta-feira.

De acordo com fonte da Infraestruturas de Portugal (IP), "a circulação foi suspensa na via descendente entre Gaia e Francelos sul, devido ao escorregamento do balastro na via".

A situação aconteceu pouco antes das 9 horas.

PUB

Por conta disso, a circulação dos comboios processa-se apenas pela via ascendente nos dois sentidos, "com afrouxamento de 10 quilómetros por hora".

Segundo a IP, ainda está a ser avaliada a origem do problema, não havendo para já previsão de quando a circulação voltará à normalidade.