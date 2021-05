Adriana Castro Hoje às 13:47 Facebook

Câmara de Gaia e Parque Biológico explicam que resíduos ficam ali depositados à espera da recolha.

O lixo que o rio e mar levam até à Reserva Natural do Estuário do Douro, em Gaia, fica guardado no canavial à espera de ser recolhido. O depósito de entulho, parte dele acondicionado em sacos da Câmara de Gaia, surpreendeu e revoltou visitantes daquela área protegida. Mas tanto o diretor do Parque Biológico como a Câmara de Gaia afirmam tratar-se de um procedimento habitual.