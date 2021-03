Luís Monteiro é o candidato do BE à Câmara de Gaia

JN Hoje às 08:03 Facebook

Luís Monteiro será o candidato do Bloco de Esquerda à Câmara de Gaia nas próximas eleições autárquicas. Objetivo: "ser uma voz ativa por mais justiça social, económica, ambiental e de direitos individuais e coletivos por um município mais inclusivo é".

Luís Monteiro, de 28 anos e residente no concelho, já integrou a Assembleia Municipal de Gaia entre 2013 e 2017, sendo que, em 2015, foi eleito deputado à Assembleia da República. Na altura, com 22 anos, era o mais novo parlamentar no hemiciclo.

Licenciado em arqueologia e mestre em museologia, é atualmente membro da Comissão Política Nacional do Bloco de Esquerda e membro da Coordenadora Concelhia de Vila Nova de Gaia e da Comissão Coordenadora Distrital do Bloco de Esquerda.

"Luís Monteiro pretende ser o rosto primeiro de uma equipa de gaienses, sejam eles militantes, simpatizantes do Bloco ou apenas ativistas com vontade de combater a crise com uma resposta à esquerda que não deixe ninguém para trás", sublinha o BE.

"O combate às desigualdades sociais, o acesso a transportes públicos de qualidade, a mobilidade enquanto direito, a habitação enquanto instrumento de emancipação, os problemas ambientais que colocam em causa o equilíbrio entre o meio ambiente e o direito a uma cidade sustentável, o acesso à cultura como motor de transformação social, nunca esquecendo a defesa do emprego com direitos, são alguns dos pilares da candidatura do Bloco de Esquerda", acrescenta.