Luísa foi a primeira bebé a nascer na nova maternidade de Gaia

Miguel Amorim Hoje às 15:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Já nasceu o primeiro bebé no novo Centro Materno Infantil de Gaia/Espinho. É uma menina, chama-se Luísa e pesa dois quilos. Nasceu às 10.46 horas desta quarta-feira.

O Centro Materno Infantil de Gaia/Espinho, no Monte da Virgem, está a funcionar desde terça-feira. A estreia foi apadrinhada pela ministra da Saúde, Marta Temido, que visitou as instalações, numa data escolhida para coincidir com o Dia Internacional da Mulher.

Na terça-feira, a maternidade começou a receber crianças, mas que iam sendo transferidas da Unidade II, a funcionar no centro de Gaia e que manterá alguns serviços, como o ambulatório e a consulta pré-natal.

O Centro Materno Infantil, no Monte da Virgem, ocupa um piso inteiro, com oito mil metros quadrados. Entre outras valências, conta com 20 quartos individuais, com casa de banho, para a mãe e o acompanhante.

Durante a visita, a ministra da Saúde destacou a "modernidade" dos equipamentos, que fazem elevar os níveis de qualidade e de segurança dos cuidados prestados.

Entre outros, a cerimónia de terça-feira contou com a presença dos autarcas de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, e de Espinho, Miguel Reis, assim como do presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), António Cunha. A CCDR-N ajudou a custear a obra.