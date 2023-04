Mãe e filho têm de deixar casa em Gaia e temem ficar sem teto

É uma corrida contra o tempo e, à medida que os dias passam, a angústia de Ana Esteves, 42 anos, aumenta. Vive há sete anos com o filho, de 12, num apartamento em Mafamude, Gaia, mas esta segunda-feira tem de sair.

A senhoria quer vender a casa e, por isso, não lhe renovou o contrato. Mas Ana só ganha o salário mínimo e não consegue encontrar outra casa onde pague 300 euros de renda por mês.

Os dias têm sido passados a encaixotar coisas, "ainda incrédula" com que o está a passar. Sendo certo que a mobília será guardada na garagem de um familiar "até conseguir voltar a ter uma habitação" onde possa viver com o filho, Ana contou ao JN que já bateu a várias portas, mas o que ouve não é animador. "Já contactei a Gaiurb [empresa municipal de habitação], a Segurança Social e até já ouvi que mesmo que esteja a viver na rua com o meu filho o nosso caso não é prioritário", desabafou a moradora.