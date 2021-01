Mais de 250 animais adotados em 2020 no Centro de Reabilitação Animal

JN Hoje às 18:30 Facebook

No ano passado, dos 301 animais recolhidos ou entregues no Centro de Reabilitação Animal de Gaia, 256 foram adotados, representando uma taxa de adoção de 85%. Trata-se de um aumento significativo, quando comparado com 2018 e 2019, em que as taxas de adoção foram de 67% e 73%, respetivamente.

De acordo com o Centro de Reabilitação Animal, em 2020, foram adotados 165 cães e 91 gatos. Também no ano passado, comparativamente com 2019, foram recolhidos e entregues menos 57 animais na instituição.

Para conseguir equilibrar o número de recolhas e evitar a sobrelotação das instalações, o Centro de Reabilitação Animal continua a promover campanhas de adoção mensais, sendo que "o município oferece identificação eletrónica, desparasitação, esterilização e vacinação".

Tendo em conta a situação pandémica, é obrigatória marcação prévia, através do número 223 742 409 ou do email centroanimal@cm-gaia.pt.

"Mesmo neste contexto difícil, o Centro de Reabilitação Animal continua a procurar alertar a população para a problemática do abandono dos animais, promovendo campanhas que pretendem incentivar a adoção consciente e responsável e reforçar que um animal de companhia é um compromisso a longo prazo e passará a fazer parte da família", sublinhou a instituição, em comunicado.