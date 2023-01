Mais de 60 ocorrências em Vila Nova de Gaia entre as 10.30 e as 13 horas

JN/Agências Hoje às 17:31 Facebook

Os Sapadores de Vila Nova de Gaia registaram mais de 60 ocorrências entre as 10.30 e as 13 horas motivadas pela chuva forte que caiu no concelho e que encerrou várias estradas.

"Recebemos mais de 60 pedidos de ajuda, sendo que 90% das situações foram na freguesia de Canidelo", revelou à Lusa fonte dos Sapadores, que anotou ainda ocorrências nas freguesias vizinhas de Santa Marinha, Afurada e Valadares.

A fonte assinalou ainda serem as "inundações e quedas de muros" as ocorrências que mais se verificaram.

Sem registo de feridos foi, ainda assim, necessário "retirar uma pessoa de um carro que foi inundado pela água na Avenida professor Orlando Ribeiro", acrescentou.

A fonte deu conta ainda do "encerramento da Rua da Praia, na Afurada, devido ao aumento do caudal do rio Douro".

No Aviso à População que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil emitiu na sexta-feira passada há previsão de aguaceiros previstos a partir da tarde de hoje nas regiões Norte e Centro (até 30-40 mm/12H), com possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela.