Manuel Moreira quer reequilíbrio financeiro da Misericórdia de Gaia

Garantir o reequilíbrio financeiro da instituição, fomentar o rigor e a transparência na gestão, valorizar os recursos humanos, criar projectos de teatro, de danças e cantares, de desporto e um grupo coral, melhorar a eficiência energética dos edifícios e reabilitar imóveis para potenciar o incremento dos rendimentos são algumas das linhas mestras da estratégia que Manuel Moreira se propõe levar a cabo enquanto provedor da Misericórdia de Gaia.

O antigo governador civil do Porto, presidente da Câmara do Marco de Canaveses e candidato à Câmara de Gaia candidata-se ao cargo nas eleições marcadas para 1 de Dezembro, tendo em vista o mandato de 2023/2026.

"É fundamental apostar na coesão interna e externa junto da comunidade. Há que identificar e aproximar sinergias, explorar a possibilidade de se trabalhar mais e melhor como um todo, promovendo um espírito de verdadeira, real e ativa cooperação", observa Manuel Moreira, nas suas linhas de orientação estratégica.

Irmão da Misericórdia de Gaia desde 1985 e mesário nos últimos quatro anos, Manuel Moreira organiza a sua linha de ação em quatro vetores: pessoas, económico-financeiro, infra-estruturas e organizacionais.

Com ambição de modernizar a instituição sem esquecer os recursos humanos e os utentes, Moreira assume o papel "crucial" que a Misericórdia desempenha nesta conjuntura de dificuldades.

"Queremos cuidar das nossas crianças e dos nossos idosos com todo o respeito, dignidade, carinho e amor, como todos merecem. Precisamos do contributo de todos os irmãos, colaboradores, utentes, voluntários, parceiros, Estado e autarquias locais para podermos cumprir com dignidade e sucesso o nosso mandato, neste tempo de adversidade económica, financeira e social", observa Manuel Moreira.

Salvador Almeida (mesário) e Poças Martins (presidente da Assembleia Geral) são alguns dos nomes que acompanham Manuel Moreira na Lista A. As eleições realizam-se a 1 de dezembro, entre as 9 e as 17, na sede da Misericórdia de Gaia (Rua Teixeira Lopes, 33).