Mapa mostra em tempo real zonas mais afetadas pelo trânsito em Gaia

A empresa municipal Gaiurb criou um mapa que mostra em tempo real as zonas mais afetadas pelo trânsito em Gaia. O projeto existe há menos de um mês.

Para melhorar a mobilidade de quem reside ou visita Gaia, a autarquia criou um mapa, onde é possível saber que ruas estão com trânsito condicionado em todo o município. De Gulpilhares a Avintes, os incidentes estão disponíveis online com determinados pormenores como o nome da rua, a descrição e o tipo de condicionamento, o estado (ativo ou inativo) e ainda a data de início e o fim previsto do condicionamento.

O tipo de notificação no mapa diz sobretudo respeito a condicionamentos relacionados com a realização de obras, mas o mapa regista outro tipo de incidentes como desmoronamento de muros.