Menezes volta a assumir o palco em Gaia

O antigo autarca de Vila Nova de Gaia e ex-presidente do PSD Luís Filipe Menezes vai abrir, na segunda-feira, um ciclo de debates da plataforma "Gaia com Norte" criada pelo deputado social-democrata, Firmino Pereira.

No convite de imprensa remetido à Lusa lê-se que estão agendadas "uma série de conferências de debate de ideias" e que primeira delas é segunda-feira, às 21:30, no hotel Hilton Gaia, com Luís Filipe Menezes e o tema "Gaia, Portugal e o Mundo".

A plataforma "Gaia com Norte" tem como objetivo "lançar um sobressalto cívico e político, afirmando Vila Nova de Gaia como um local onde existe participação política", refere o deputado Firmino Pereira, citado no convite.

"Um cidadão mais informado é seguramente um ativo poderoso para uma melhor consciência democrática", defende o deputado do PSD.

Firmino Pereira avança que pretende "abordar temas importantes e diferenciados em diversas áreas e, através da realização de debates, conferências, criação de gabinetes setoriais, entre outras iniciativas".

Salvaguardando que a plataforma "Gaia com Norte" não pretende substituir os partidos políticos, os quais diz serem "fundamentais para o sistema democrático representativo", Firmino Pereira acrescenta que a ideia é "complementar a ação dos partidos e combater o abstencionismo dos cidadãos pela vida política".

O também ex-presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia refere que esta "Plataforma" será um fórum de debate e reflexão de temas deste concelho o distrito do Porto e de temas nacionais.

Luís Filipe Menezes foi presidente da Câmara de Gaia entre 1997 e 2013, tendo atingido o limite do número de mandatos. Em 2013 ainda se candidatou à Câmara do Porto, partiu como grande favorito, mas perdeu a corrida para o independente Rui Moreira, que atualmente se encontra no último e terceiro mandato.

Luís Filipe Menezes reaparece assim em cena num município que conhece bem e onde o PSD prepara as próximas eleições autárquicas com especial atenção, uma vez que o socialista Eduardo Vítor Rodrigues cumpre o terceiro e último mandato, o que é visto nas hostes sociais-democratas como uma janela de oportunidade para regressar ao poder.

Nesta conjuntura, a candidatura tem que começar a ser preparada com tempo, embora as autárquicas só aconteçam em 2025.