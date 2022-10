Menino atropelado em Gaia era "dócil" e "estimado" por toda a gente

Foi tudo muito rápido. Gabriel, de cinco anos, estava com a avó na mercearia em frente a casa quando terá fugido "de repente" da sua vista. Foi na procura pelo menino, diagnosticado com autismo, que a família descobriu a tragédia. Gabriel foi atropelado junto à Escola Básica Dr. Costa Matos, em Vila Nova de Gaia. Ao volante do veículo seguia o vereador José Guilherme Aguiar, da Câmara de Gaia. Entre a vizinhança, Gabriel é recordado como um menino "dócil" e "muito estimado".

O alerta para o acidente foi dado pouco depois das 18.20 horas. O atropelamento aconteceu no entroncamento da Travessa José Fontana com a Rua D. Henrique de Cernache, numa zona de muito trânsito e onde há duas escolas. Quando as equipas de socorro chegaram, o menino estava em paragem cardiorrespiratória. Foram feitas manobras de reanimação, mas o óbito acabou por ser declarado no local.