Mercado e cultura nas mesmas bancas da feira dos Carvalhos

Um anfiteatro natural, para a realização de espetáculos culturais e atividades desportivas, é um dos equipamentos previstos no projeto de requalificação da feira dos Carvalhos.

A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia investe dois milhões de euros no plano de requalificação da feira. Enquanto decorrem as obras, que deverão estar concluídas em setembro, o mercado transfere-se para a Alameda da Senhora da Saúde e espaços adjacentes.

"O objetivo [...] é tornar a Feira dos Carvalhos uma referência nacional, incrementar o volume de negócios, modernizar as infra-estruturas e melhorar a estética e funcionalidade do espaço, tornando-o mais dinâmico e apto para outras atividades culturais e económicas", lê-se em nota emitida pela Câmara Municipal de Gaia.

A feira, que se realiza em Pedroso, iniciou a atividade em 1758, no Largo do Moeiro. Com o acentuado aumento de vendedores, o espaço foi ficando pequeno, havendo a necessidade de transferir o mercado, em 1850, para o atual Largo França Borges.

Posteriormente, em 1971, embora as obras ainda não estivessem concluídas, foi inaugurado o espaço atual, localizado no Largo da Feira Nova. Meio século depois, "essas instalações tornaram-se obsoletas".

Com a requalificação em curso, "pretende-se que o local desta feira seja não só um espaço para uma única atividade, mas também que disponibilize outras experiências culturais e económicas", acrescenta o município.