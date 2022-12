A circulação do metro do Porto está condicionada na linha Amarela entre as estações de S. Bento, no Porto, e João de Deus, em Gaia. Em causa estará o desmaio de um passageiro em General Torres.

De acordo com a Metro do Porto, a circulação faz-se, neste momento, numa só via entre as estações de S. Bento, no Porto, e João de Deus, em Gaia. A empresa acrescenta que o INEM já foi chamado para dar assistência a um passageiro que terá desmaiado. Aguarda-se a chegada de uma ambulância.