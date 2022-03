Metro paga hotel a famílias em Gaia com obras à porta

Em Gaia, a empresa Metro do Porto está a pagar a hospedagem, no hotel Holiday Inn, a moradores que se queixam do ruído das obras causado pela empreitada da extensão da Linha Amarela.

Trata-se de casos pontuais, resultando o transtorno para os moradores dos trabalhos no subsolo relacionados com o traçado subterrâneo que está a ser construído entre as estações Manuel Leão e do Centro Hospitalar de Gaia/Espinho.

Neste momento, apenas uma família está hospedada na unidade hoteleira gaiense, a custas da Metro. Mas, anteriormente, já houve outros casos que também beneficiaram do mesmo apoio por parte da empresa de transporte de passageiros.

A família alojada no Holiday Inn tem casa na Rua de São Bartolomeu, em Vilar de Andorinho, um dos locais cujo subsolo está a ser formatado pelas máquinas de modo a que por ali passe o túnel de ligação entre as plataformas de Manuel Leão e do hospital.

O futuro percurso, de 3,15 quilómetros, vai ligar Santo Ovídio a Vila d´Este. Há estaleiros montados em vários pontos do trajeto. A empreitada decorre conforme o previsto e a conclusão está agendada para o final do próximo ano.

Para a extensão da Linha Amarela estão a ser construídos uns pilares logo a seguir à rotunda de Santo Ovídio, que suportarão o viaduto que levará o metro até Manuel Leão. Esta estação, próxima dos estúdios da RTP, será subterrânea.

A linha voltará à superfície frente ao hospital, onde existia um parque de estacionamento, entretanto desativado. Até ao fim do traçado, em Vila d´Este, o metro terá ainda outro túnel, mas de pequena dimensão. Estima-se que mais de 20 milhões de passageiros, por quilómetro, utilizarão a extensão no primeiro ano completo de operação.