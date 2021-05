Minifeiras substituem festejos dos santos populares entre junho e setembro

Miguel Amorim Hoje às 17:46 Facebook

Minifeiras, com carrosséis e barracas de comes e bebes, vão substituir os festejos dos santos populares, entre junho e setembro, em Vila Nova de Gaia, referiu, esta segunda-feira, o autarca Eduardo Vítor Rodrigues, em reunião de Câmara.

As minifeiras terão lugar em Arcozelo, Pedroso, Avintes e Serzedo. Além destes locais também funcionará o "street food", no Jardim do Morro, junto à ponte Luis I. Estes espaços serão delimitados com vedação e as entradas serão controladas, atendendo à lotação, em linha com as orientações da Direção-Geral de Saúde.

Estando fora de questão as celebrações de rua, os concertos e o fogo de artifício, tão característicos das celebrações do S. João e do S. Pedro, a autarquia gaiense criou esta alternativa de lazer, que também proporcionará alguma atividade aos feirantes, que, devido às restrições impostas pela pandemia, ficaram sem negócio.

Haverá carrosséis e vendedores ambulantes. Em Arcozelo, a área de lazer ficará instalada no Parque Maria Adelaide. Em Pedroso os divertimentos serão montados na zona de estacionamento do Estádio Jorge Sampaio e em Avintes a Quinta da Mesquita acolherá o espaço festivo. Em Serzedo a escolha recaiu no Centro Cívico.