Ministra garante financiamento para a fase C do Hospital de Gaia

O presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, referiu ter sido informado, esta segunda-feira, pela ministra da Saúde, Marta Temido, que o financiamento para a fase C do hospital do concelho está contemplado no Orçamento de Estado.

"É uma notícia maravilhosa. A ministra Marta Temido ligou-me à hora de almoço, pois sabia da importância da obra para a comunidade", afirmou o autarca gaiense, completando que o valor total do financiamento, que inclui outras unidades hospitalares, é de 180 milhões de euros.

"Em novembro ficará concluído a Unidade de Cuidados Intensivos. No próximo ano, terá início a fase C do hospital", adiantou.

Eduardo Vítor Rodrigues também disse que Gaia faz parte do grupo de autarquias que fornecerá a vacina da gripe nas farmácias a pessoas com 65 ou mais anos de idade.

"O objetivo é descongestionar os centros de saúde", explicou, revelando que, esta segunda-feira de manhã, reuniu com a Administração do Hospital de Gaia.

Patrocínio Azevedo, vice-presidente da autarquia, testou positivo à covid-19 na semana passada e por isso não participa, esta segunda feira, na reunião de Câmara de Gaia, que decorre esta tarde nos Paços do Concelho. O "vice" cumpre um período de isolamento.