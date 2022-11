Mirante ferroviário da Madalena já está a ser desmontado

JN/Agências Hoje às 17:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Está "em curso" a desmontagem do mirante ferroviário da Madalena, em Gaia. Os trabalhos estão a ser acompanhados por técnicos de arqueologia e deverão estar concluídos durante o primeiro trimestre de 2023, afirmou a Infraestruturas de Portugal.

É a obra de remodelação da linha do Norte, entre Espinho e Gaia, que obriga à intervenção na zona do mirante da Madalena, estando a desmontagem do edifício "em curso". A Infraestruturas de Portugal (IP), responsável pela obra, acrescentou à Lusa que os trabalhos deverão estar concluídos durante o primeiro trimestre de 2023.

PUB

O desmantelamento do mirante está a ser acompanhado "por técnicos de arqueologia" e as peças "serão acondicionadas nos terrenos da Misericórdia de Gaia, junto ao local onde o mesmo está implantado". Cabe à IP garantir a desmontagem do mirante e à Câmara de Gaia "a sua trasladação e reconstrução, em articulação com a Misericórdia de Gaia".

Recorde-se que, depois de uma polémica acerca da demolição da estrutura, à qual se somou a controvérsia provocada pelas passagens superiores pedonais na Granja, a Câmara de Gaia e a IP assinaram um protocolo numa cerimónia presidida pelo ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, prevendo a "correta trasladação" da estrutura e a sua "reconstrução fidedigna em local próximo e adequado".

Os trabalhos deverão ser concluídos durante o primeiro trimestre do próximo ano, mas a IP explica que "o desenvolvimento deste trabalho está sujeito aos condicionalismos decorrentes do levantamento e registo arqueológico dos seus elementos, necessários à respetiva reconstituição".

"Dos melhores exemplares no país"

Em causa está um mirante do século XIX, sito na Quinta do Vale, na Madalena, cuja demolição estava prevista no projeto de modernização do troço da Linha do Norte para a construção de uma passagem superior pedonal, no âmbito do programa Ferrovia 2020.

"Trata-se de um mirante de estilo revivalista, com aspeto de torre castelã, construído posteriormente à construção da linha ferroviária, para que dele se pudesse contemplar a passagem dos comboios", pode ler-se no Estudo do Património Arqueológico e Arquitetónico da passagem superior de peões a construir, consultado pela Lusa.

O historiador de arte Francisco Queiroz alertou que o mirante é "dos melhores exemplares no país" e "um exemplo paradigmático de uma tipologia de arquitetura específica de uma época".

As obras atualmente em curso na Linha do Norte entre Espinho e Vila Nova de Gaia, no valor de 55,3 milhões de euros, deverão estar concluídas no início de 2023, disse fonte oficial da IP à Lusa no dia 04 de novembro.