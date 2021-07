Mobilidade e habitação em Gaia na mira de Cancela Moura

Adriana Castro Hoje às 22:16 Facebook

Candidato do PSD à Câmara de Gaia critica falta de transportes no litoral do concelho e garante estratégias de acesso a casas a preços controlados.

Considerando que, "à custa do legado autárquico" do PSD, "Gaia há muito tempo deixou de ser o dormitório do Porto", o social-democrata Cancela Moura garante que a aliança democrática do PSD com o CDS e o PPM, pela qual é candidato à Câmara, "quer e pode fazer melhor que o PS".

"Mas Gaia regista ainda carências estruturais que estes oito anos de gestão socialista não resolveram e que em alguns casos até se agravaram por falta de soluções", começa por criticar o candidato e atual vereador.

Para o social-democrata, áreas como a dos transportes públicos, dos arruamentos e a habitação são os principais problemas do concelho. Cancela Moura refere que, sobre a mobilidade, em Gaia "ainda se discute o mais básico". O candidato garante que o tema será "uma prioridade".

"Mais de metade do concelho é servido em exclusivo e em monopólio por operadores privados em reiterado incumprimento das concessões. E, no interior, apesar da redução tarifária, os gaienses não têm acesso aos transportes públicos. No litoral, também temos dúvidas de que a intermunicipalização da STCP encontre soluções para as deslocações entre a praia da Aguda e Lavadores ou entre a praia de Francelos e a Granja", questiona o candidato, afirmando que o município é o segundo no país com mais bandeiras azuis, mas "sem mobilidade para as poder desfrutar".

Solução adiada

Cancela Moura aproveitou ainda para criticar o desenrolar do concurso metropolitano de transportes, considerando que "parte da solução está adiada", já que o procedimento, "depois de se arrastar penosamente no tribunal", "está agora suspenso sine die".

"Enquanto isso, os gaienses esperam e desesperam por uma solução", assevera.

No que toca às ruas do concelho, e "apesar de a Câmara anunciar milhões em concursos e milhares de milhões" em "protocolos com as juntas de freguesia para as requalificar", o social-democrata considera que "a rede viária municipal continua muito degradada e em condições de circulação inaceitáveis".

O programa eleitoral de Cancela Moura, cuja apresentação decorreu este domingo na Alameda do Senhor da Pedra, em Miramar, passa pela "implementação imediata de uma solução que passe pela construção de habitações para venda a preços controlados e criação de um verdadeiro mercado municipal de arrendamento".

"Decisões úteis"

Rui Rio, líder do PSD, marcou presença na apresentação do candidato do partido a Gaia, confiante de que o próximo resultado autárquico será "excelente".

O presidente do partido afirmou ainda que estas são "as eleições mais importantes que o país pode ter", uma vez que são os candidatos eleitos por elas que tomam "decisões úteis para a nossa qualidade de vida".

"O poder local é absolutamente vital", reforçou Rui Rio.