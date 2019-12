Monte da Virgem acolhe segundo maior santuário de Portugal

Miguel Amorim Hoje às 10:15 Facebook

Diocese e Câmara de Gaia trabalham na construção de um novo templo e a obra deverá começar no próximo ano. Ligação por teleférico será novidade.

Se tudo correr conforme o planeado, o Santuário do Monte da Virgem, em Oliveira do Douro, Gaia, entrará em obras de requalificação no próximo ano e ficará com capacidade para acolher cerca de 2500 peregrinos. Está prevista a edificação de um novo templo.

Na rede social Twitter, o bispo do Porto, D. Manuel Linda, antecipou que "será o segundo maior santuário de Portugal, depois de Fátima". O autarca gaiense Eduardo Vítor Rodrigues manifestou a satisfação por esta parceria com a Igreja, que irá revitalizar um local "icónico". Acrescentou estar prevista a instalação de um teleférico a ligar a EN222, na zona dos Arcos do Sardão, até ao Monte da Virgem.